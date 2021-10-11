Колокольцев заявил об угрозе наркотизации Украины через Афганистан

Министр МВД РФ заявил об угрозе наркотизации Украины и предложил создать межгосударственный реестр ресурсов, распространяющих запрещенную информацию о наркотиках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Наркотизация Украины вызывает обеспокоенность в МВД России. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая по итогам заседания Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ. МВД видит угрозу в том, что украинские порты используются при транзите афганского героина.

"Вызывает обеспокоенность нарастающая наркотизация Украины, порты которой используются в процессе транзита афганских опиатов, а на ее территории в больших объемах изготавливаются синтетические наркотики", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Традиционное влияние так называемого афганского фактора на наркопреступность, на состояние общественной безопасности на пространстве СНГ и в мире в целом, должно стать объектом пристального внимания, отметил министр.

"Хочу отметить, что Россия продолжает строго придерживаться линии на сохранение и укрепление существующий международной системы контроля над наркотическими средствами, основанной на трех базовых конвенциях и других международных документах. Наша страна решительно выступает против попыток, направленных на подрыв этой системы, включая легализацию наркотиков", - сказал Колокольцев.

Министр предложил коллегам из других стран СНГ создать Межгосударственный реестр интернет-ресурсов, которые распространяют запрещенную информацию о наркотиках, чтобы уполномоченные органы стран Содружества могли их блокировать. В России такой реестр существует уже девять лет.

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