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Экономика11 октября 2021 15:19

Экономист назвал причины приостановки ввоза лапши из Китая в Россию

Специалист отметил, что замещение должно производиться на более качественную продукцию
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Специалист отметил, что замещение должно производиться на более качественную продукцию.

Специалист отметил, что замещение должно производиться на более качественную продукцию.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с "Газета.ru" заявил, что временный запрет на ввоз в Россию из Китая лапши, чипсов и шоколадных может быть попыткой поддержки отечественного производителя.

"Очень странно, что лапша, чипсы и прочая продукция поставляется в Россию из Китая. Это настолько примитивные продукты, что мы могли бы их производить сами, не используя то, что у нас запрещено или считается вредным. В случае с этим запретом, мы имеем дело с сырьем из США, которое используется в китайском производстве", - рассказал эксперт.

Экономист считает, что производства ряда товаров вообще невозможно без замещения китайской продукции. Он отметил, что замещение должно производиться на более качественную продукцию.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проинформировал о выявлении продуктов питания с нарушением обязательных требований законодательства. В кукурузной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах, детских десертах с игрушкой внутри выявили ДНК генетически модифицированной кукурузы и генетически модифицированной сои.

Содержание таких компонентов достигает отметки в 0,9%, а в целом в некоторых образцах содержание таких составляющих превышено более чем в пять раз, передает телеканал "360"