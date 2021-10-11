Экономист назвал причины приостановки ввоза лапши из Китая в Россию

Специалист отметил, что замещение должно производиться на более качественную продукцию. Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с "Газета.ru" заявил, что временный запрет на ввоз в Россию из Китая лапши, чипсов и шоколадных может быть попыткой поддержки отечественного производителя.

"Очень странно, что лапша, чипсы и прочая продукция поставляется в Россию из Китая. Это настолько примитивные продукты, что мы могли бы их производить сами, не используя то, что у нас запрещено или считается вредным. В случае с этим запретом, мы имеем дело с сырьем из США, которое используется в китайском производстве", - рассказал эксперт.

Экономист считает, что производства ряда товаров вообще невозможно без замещения китайской продукции. Он отметил, что замещение должно производиться на более качественную продукцию.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проинформировал о выявлении продуктов питания с нарушением обязательных требований законодательства. В кукурузной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах, детских десертах с игрушкой внутри выявили ДНК генетически модифицированной кукурузы и генетически модифицированной сои.

Содержание таких компонентов достигает отметки в 0,9%, а в целом в некоторых образцах содержание таких составляющих превышено более чем в пять раз, передает телеканал "360"