Эксперты признали NtechLab лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта

Компания NtechLab была основана в 2015 году. За шесть лет она превратилась в одного из мировых лидеров по точности и скорости распознавания лиц и действий на видео. Фото: Shutterstock

Российская компания NtechLab – технологический партнёр Госкорпорации Ростех- стала победителем первого международного соревнования стартапов G20 Innovation League. Разработчик программного обеспечения представил на конкурсе свою уникальную технологию распознавания лиц – математический алгоритм, позволяющий за доли секунды и с точностью до 99% узнавать людей в больших массивах фото- и видеопотоков.

Технологический форум, впервые организованный «Большой двадцаткой», прошел 9-10 октября в Сорренто по инициативе Италии, которая в этом году председательствует в G20. Почетными гостями форума стали министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и министр по инновациям и развитию цифровых технологий Италии Виттории Колао. В G20 Innovation League участвовали признанные мировые эксперты в сфере IT-технологий, крупнейшие международные инвестиционные фонды и технологические компании.

Каждая из стран – участниц G20 представила своих номинантов – самые перспективные технологические стартапы. Во втором этапе конкурса 100 стартапов, прошедших в финал, оценивались международными венчурными инвесторами и технологическими корпорациями. Эксперты учитывали уникальность проекта, его финансовые результаты, компетенции команды, актуальность разработок и их соответствие современным вызовам.

- Международное сообщество придерживается единого мнения – без систем интеллектуальной видеоаналитики город не может быть умным и безопасным, а бизнес конкурентоспособным. Победа NtechLab подтверждает статус нашей компании как одного из мировых лидеров в создании таких систем, - прокомментировал итоги конкурса генеральный директор NtechLab Андрей Теленков. - Видеоаналитика уже используется практически во всех отраслях – от промышленности до розничной торговли – и помогает обществу и бизнесу в своевременном реагировании на инциденты и принятии долгосрочных стратегических решений.

Это уже вторая победа NtechLab в международных соревнованиях за последние шесть месяцев. В мае компания завоевала первое место на конкурсе алгоритмов распознавания лиц Face Recognition Vendor Test (FRVT). Конкурс проводился Национальным институтом стандартов и технологий министерства торговли США (NIST). Это одна из самых престижных международных премий среди компаний, занимающихся распознаванием лиц.

Компания NtechLab была основана в 2015 году. За шесть лет она превратилась в одного из мировых лидеров по точности и скорости распознавания лиц и действий на видео. Офисы компании расположены в Москве, Сан-Паоло и Абу-Даби. Флагманским продуктом NtechLab является платформа мультиобъектной видеоаналитики на основе передовой технологии распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей FindFace Multi. Компания создала математический алгоритм, позволяющий в режиме реального времени за доли секунды и с точностью до 99% распознавать лица. Разработка была создана с помощью машинного обучения с использованием нейросетей.

Компания уже реализовала 200 проектов в двадцати странах Африки, Европы, Латинской Америки, Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии. Например, в августе этого года система распознавания лиц NtechLab была запущена на самом загруженном участке железных дорог Индии. Российской разработкой оснастили камеры на 30 железнодорожных станциях. Система позволяет распознавать в одном кадре до 50 человек. Она используется для управления пассажиропотоком, а также для розыска преступников.