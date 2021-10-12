Россияне на ноябрьские праздники будут читать книги и работать на даче

Опрос: россияне рассказали, чем займутся на ноябрьские праздники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне рассказали, чем займутся на ноябрьские праздники. Отдыхать в 2021 году будем с 4 по 7 ноября, а 3 ноября будет сокращенный рабочий день.

Большинство россиян собираются провести выходные дома. Примерно каждый четвертый опрошенный (26%) будет отдыхать, смотреть телевизор и читать книги.

23% остались без выходных. Они будут работать в дни, когда вся страна отдыхает.

Почти каждый пятый (19% опрошенных) собираются путешествовать по России. А 7% намерены отправиться за границу.

Рейтинг направлений для отдыха в праздничные дни ноября возглавили Турция и Египет. Кроме того, востребованы поездки на черноморское побережье в России и туры в Арабские Эмираты, сообщает газета "Известия".

Для 15% ноябрьские выходные пройдут в заботах о дачном участке. Они намерены подготовить к зиме деревья и кустарники, почистить территорию.

6% так же хотят выбрать день, чтобы посетить родственников. А 4% устроят культурную и гастрономическую программу. Они намерены ходить по музеям и театрам, посидеть с друзьями в кафе и полакомиться в ресторанах, сообщает Пятый канал.

Всего в исследовании приняли участие 1600 человек. Опрос был проведен аналитическим центром сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», сообщает RT.