Мошенница попыталась стать учителем в Карелии, чтобы получить миллион рублей по госпрограмме

Полиция задержала мошенницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Управления ФСБ по Республике Карелия задержали ранее судимую жительницу Ленинградской области, которая пыталась получить миллион рублей «подъемных», устроившись учителем в местную школу.

- Женщина приняла участие в конкурсе на замещение должности учителя физики средней школы №6 города Сортавала в рамках программы «Земский учитель». Лже-педагог подготовила поддельные документы, по которым у нее отсутствовала судимость и имелось высшее образование, - пишет «КарелИнформ».

Однако директор школы заподозрил неладное и сообщил о ситуации в Министерство образования Карелии и местное управление ФСБ. Мошенницу задержали. При выяснении личности оказалось, что женщина более 20 лет работала по поддельным документам в школах Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Волгоградской областей.

Также следователи выяснили, что женщина причастна к еще одному преступлению, связанному с программой «Земский учитель», но уже в Псковской области. Сейчас уголовное дело в отношении мошенницы передано в суд.