Аналитики рассказали, кто чаще покупает жилье в Турции

Рейтинг возглавили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты портала Turk.Estate выяснили, что среди россиян в сентябре 2021 года главными покупателями недвижимости в Турции оказались жители Москвы. В столице доля спроса от общего числа запросов в российской столице составила 58,4%. С мая 2021 года спрос увеличился на 36,3%.

Следом в рейтинге идет Санкт-Петербург (14%), где спрос увеличился на 45,9%. Замыкает лидирующие строки Казань (3,7%) с долей спроса относительно мая 2021 года 59,6%, передает Lenta.ru.

Самый большой рост динамики зафиксирован в Ростове-на-Дону - 78,6%. Доля спроса там составила 1,9%.

Сайт kp.ru рассказывал, что россияне бросились скупать жилье в Турции. По данным турецкого портала Turk.Estate, за вторую половину 2020 года россияне накупили в Турции жилья на 4,6 млрд рублей, почти в два раза побив рекорд 2019-го. Средняя стоимость купленных объектов - около трёх миллионов рублей.