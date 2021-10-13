В Калининградской области объявили о частичной приостановке плановой медпомощи из-за коронавируса

Власти Калининградской области приняли вынужденное решение о временной приостановке оказания гражданам плановой медицинской помощи из-за сложной обстановки по коронавирусу. Об этом пишет "КП-Калининград", со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Александра Кравченко.

По словам руководителя ведомства, данная мера коснется отдельных муниципалитетов.

- Мы вынуждены прийти к этому шагу ... Ситуация в регионе чрезвычайно сложная, система здравоохранения работает на пределе., - сказал глава Минздрава.