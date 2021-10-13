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Здоровье13 октября 2021 0:10

В Калининградской области объявили о частичной приостановке плановой медпомощи из-за коронавируса

По словам глав регионального Минздрава, ситуация чрезвычайно сложная
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Власти Калининградской области приняли вынужденное решение о временной приостановке оказания гражданам плановой медицинской помощи из-за сложной обстановки по коронавирусу. Об этом пишет "КП-Калининград", со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Александра Кравченко.

По словам руководителя ведомства, данная мера коснется отдельных муниципалитетов.

- Мы вынуждены прийти к этому шагу ... Ситуация в регионе чрезвычайно сложная, система здравоохранения работает на пределе., - сказал глава Минздрава.