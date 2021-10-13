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Политика13 октября 2021 14:43

Путин заявил, что Россия до конца 2021 выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок

Москва готова обсуждать дополнительные объемы экспорта голубогоь топлива, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин заявил, что Россия до конца 2021 выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок

Путин заявил, что Россия до конца 2021 выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок

Фото: REUTERS

Россия обеспечивает бесперебойные поставки газа, и до конца этого года может выйти на рекордные объемы экспорта газа на глобальный рынок, заявил президент России Владимир Путин.

«Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок. Более того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам – готовы обсуждать дополнительные действия», – сказал глава государства во время выступления на Российской энергетической неделе.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет отказываться от транзита газа в Европу через Украину даже после истечения срока действия договора, заявил. Объемы поставок российского газа в Европу будут расти, и, по словам главы государства, украинский транзит будет востребован, сообщил представитель Кремля.