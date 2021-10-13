Путин заявил, что Россия до конца 2021 выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок Фото: REUTERS

Россия обеспечивает бесперебойные поставки газа, и до конца этого года может выйти на рекордные объемы экспорта газа на глобальный рынок, заявил президент России Владимир Путин.

«Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок. Более того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам – готовы обсуждать дополнительные действия», – сказал глава государства во время выступления на Российской энергетической неделе.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет отказываться от транзита газа в Европу через Украину даже после истечения срока действия договора, заявил. Объемы поставок российского газа в Европу будут расти, и, по словам главы государства, украинский транзит будет востребован, сообщил представитель Кремля.