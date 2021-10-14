Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14 октября православные верующие отмечают один из важнейших церковных праздников - Покров Пресвятой Богородицы. В этот день в храмах проводят праздничную литургию.

В этот день верующие чествуют Деву Марию, которая своим покровом защищает христиан от всевозможных вражеских нашествий.

Праздник Покров Пресвятой Богородицы посвящен явлению Богоматери к стенам Царьграда, окруженного сарацинами. Согласно Житиям Святых, Пречистая Дева расправила свой плащ и укрыла им город, что спасло его жителей от захватчиков. В иконописи это событие отражено в узнаваемом образе Богоматери, держащей свой покров над народом, защищая тем самым его ото всякого зла. В честь Покрова Пресвятой Богородицы в нашей стране названы сотни церквей и храмов.

Этот праздник - первый в череде зимних народных и церковных торжеств. Он почти совпадает с серединой календарной осени, и по погоде в этот день судят о том, какой будет наступающая зима.