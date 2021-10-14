Аналитики ожидают укрепления рубля к доллару и евро к концу 2021 года

На конец года прогнозируется рубль на отметке 73 к доллару и 83 к евро Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с "Российской газетой" рассказал, что потенциал укрепления рубля с текущих уровней ограничен.

"На российском валютном рынке доллар и евро в середине октября обновили годовые минимумы: рубль укрепился до 71,7 к доллару и 82,8 к евро. Мы считаем, что потенциал укрепления рубля с текущих уровней ограничен. На конец года прогнозируем рубль на отметке 73 к доллару и 83 к евро", - заявил он изданию.

По его мнению, Минфин РФ в ближайшие месяцы продолжит покупать валюту в рамках бюджетного правила, забирая с валютного рынка около $4-5 млрд в месяц.

"Если потребительские цены не отразят замедление темпов роста, индекс USD рванут вверх по всему спектру рынка наряду с доходностью трежерис. При таком сценарии пострадают высокодоходные активы, включая рубль. В этом случае пара доллар/рубль может вернуться выше 72 руб., однако учитывая высокие цены на энергию, уход за пределы зоны 72,50 руб. на данном этапе представляется маловероятным", - рассказал "Свободной прессе" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Сообщалось, что министерство экономического развития пересмотрело прогноз уровня инфляции в России в 2021 году в сторону повышения — с 5,8% до 7,4%. В ведомстве объяснили это удорожанием продовольствия - в частности из-за отставания по сбору урожая, сообщает RT.