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Здоровье14 октября 2021 12:04

Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус начал маскироваться под сезонные заболевания

Специалист отметил, что стало меньше случаев потери обоняния, но больше кишечных расстройств
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Специалист отметил, что стало меньше случаев потери обоняния, но больше кишечных расстройств

Специалист отметил, что стало меньше случаев потери обоняния, но больше кишечных расстройств

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пресс-конференции, посвященной текущей эпидемиологический ситуации в стране, инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус стал более коварным и более "подлым", сообщают "Новые известия".

"Коронавирус становится всё более заразным. В последнее время он начал маскироваться под сезонные заболевания. Так, летом было много ковида с желудочно-кишечной симптоматикой, а поскольку в летний период часто встречается ротавирусная инфекция, распознать Covid-19 было непросто. Сейчас ковид маскируется под сезонные заболевания с респираторными симптомами, насморком и болью в горле" - заявил врач.

Специалист отметил, что стало меньше случаев потери обоняния, но больше кишечных расстройств.

"Также всё меньше случаев бессимптомного течения коронавируса. То есть первичные симптомы у ковида все более замаскированы. При этом последующее течение болезни без изменений: тот же подъем температуры, цитокиновый шторм. То есть первый этап, по сути, теряется, и тут важно вовремя обратиться к врачу, даже при незначительном насморке и кашле", - добавил он.

Интернет-портал "Подмосковье сегодня" сообщал, что в Московской области прививку от гриппа сделали свыше 1,2 миллиона человек. По словам главы регионального Минздрава Светланы Стригунковой, осенью наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, параллельно в регионе растет суточный прирост новых случаев коронавируса.