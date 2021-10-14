Губернатор Василий Орлов: Коммунальная сфера Амурской области на 99,8% готова к отопительному сезону

Жители Амурской области рассказали губернатору Василию Орлову о своих проблемах, связанных с ЖКХ. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область встретила отопительный сезон в полной готовности: тепло дали во всех муниципалитетах региона. На сегодняшний день готовность коммунальной инфраструктуры в регионе составляет 99,8 %. Для удобства жителей региональное министерство ЖКХ организовало работу круглосуточной «горячей линии», куда амурчане могут обратиться со своими проблемами. Ежедневно ее специалисты отрабатывают до 20 поступающих жалоб.

- В этом году зафиксирован рост числа обращений в связи с началом отопительного сезона, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - У жителей области повысились требования к работе управляющих компаний. Люди платят по счетам и хотят получать качественные услуги и в установленный срок. Работу с управляющими компаниями необходимо усилить.

Глава региона 14 октября провел прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Общение проходило в формате видеосвязи: о своих проблемах губернатору рассказали жители Зейского и Мазановского районов, городов Зеи, Сковородино, Шимановска. Так, жительница города Сковородино Ирина Сушко пожаловалась на повышенную оплату за теплоснабжение: управляющая организация не учла показания теплосчетчика и не произвела перерасчет. А Ирина Таран из Шимановска рассказала о проблемах, связанных с ненадлежащим содержанием их многоквартирного дома. В многоэтажке плохо заделаны межпанельные швы, из-за чего в квартире холодно. Василий Орлов дал поручение детально разобраться во всех проблемах и принять меры. И.о. главы Шимановска Оксана Базылева пообещала, что управляющая компания заделает межпанельные швы до конца октября.

Во время видеообщения с губернатором жители обращали внимание на необходимость ремонта теплотрасс, изоляции труб водоснабжения и теплосетей, восстановления горячего водоснабжения, ремонтных работ на крыше многоквартирного дома. По поручению губернатора Василия Орлова все озвученные в рамках приема вопросы взяты на особый контроль, о решении проблем будет сообщено заявителям.