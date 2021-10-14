Польша выдала России убийцу школьницы, который 26 лет находился в международном розыске

Решение об экстрадиции было принято в сентябре 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Польша выдала РФ россиянина Семена Гуцана, который 26 лет находился в международном розыске. В 1994 году он задушил 14-летнюю школьницу и скрылся от правосудия.

Решением Генпрокуратуры России Гуцан был объявлен в международный розыск, однако долго время найти его не удавалось. Он был задержан в Польше в 2020 году, там он скрывался под именем Ивана Попа. После этого российская сторона направила польским коллегам запрос на выдачу обвиняемого.

В сентябре 2021 года министр юстиции Польши принял окончательное решение об экстрадиции. Как сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов, Семен Гуцан будет доставлен в Россию сотрудниками ФСИН.

После возвращения в Россию Гуцан будет этапирован в Коми для проведения следственных действий и завершения расследования по делу 26-летней давности.

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