Владимир Путин назвал российских миротворцев гарантом перемирия в Карабахе Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские миротворцы являются гарантом сохранения режима перемирия в Нагорном Карабахе.

- При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории, причем, хочу обратить ваше внимание, с обеих сторон, на обеих трерриториях - и на территории Азербайджана, и на территории Армении, восстанавливаются системы жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись десятки тыс. беженцев, свыше 52 тыс. человек, — сказал российский лидер.

Говоря о ситуации в регионе, Путин отметил, что "плохой мир лучше хорошей войны".

Ранее глава государства назвал четкой и слаженной работу российских миротворцев, и отметил, что их действия помогли остановить кровопролитие, и выразил надежду на надежное и долгосрочное урегулирование ситуации. Он отметил, что гуманитарные усилия помогут выходу на политическое урегулирование в Карабахе.