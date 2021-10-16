Экс-министр спорта Пензенской области Кабельский задержан по подозрению во взятке

Григорий Кабельский (на переднем плане) / Фото: Минспорта Пензенской области

Бывший министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский стал фигурантом уголовного дела о взятке, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"По данным следствия, с марта 2020 года по октябрь 2021 года подозреваемый на систематической основе получал от ряда лиц взятки за совершение действий (бездействия), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области", - уточнили в ведомстве.

15 ноября сотрудники регионального управления ФСБ России задержали Кабельского с поличным при получении взятки в размере 120 тысяч рублей. Общая же суммы взяток, по данным ведомства, составляет не менее 1,25 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о заключении чиновника под стражу.

Кстати, почти сразу после задержания министра губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил Кабельского в отставку в связи с утратой доверия.