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В мире17 октября 2021 6:26

NYT: В Гаити неизвестные похитили 17 американцев

Все похищенные – христианские миссионеры из США и члены их семей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Гаити неизвестные похитили 17 граждан США

В Гаити неизвестные похитили 17 граждан США

Фото: REUTERS

В субботу, 16 октября, в Гаити было совершено массовое похищение иностранцев – граждан США. Неизвестными вооруженными людьми похищены по меньшей мере 17 американцев, все они христианские миссионеры и члены их семей, сообщает газета New York Times со ссылкой на сотрудников службы безопасности этой карибской страны.

По данным источников издания, некая банда похитила «17 христианских миссионеров из США и членов их семей, включая женщин и детей», когда они ехали в автобусе, направлявшемся в аэропорт гаитянской столицы Порт-о-Пренсе.

Собеседники газеты также сообщили, что американские проповедники с женами и детьми перед самым похищением посещали местный детский дом, именно оттуда граждане США и отправились в столичный аэропорт, где из автобуса должны были высадиться несколько членов миссионерской группы.