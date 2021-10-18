Умер Владимир Светлов, один из создателей российских ПВО-ПРО. Фото: ТАСС

В возрасте 86 лет умер ученый, один из создателей российских ПВО-ПРО Владимир Светлов. Об этом сообщила пресс-служба концерна "Алмаз-Антей".

- Это тяжелейшая для всех нас утрата. Владимир Григорьевич, несомненно, был ученым с мировым именем и авторитетнейшим конструктором в сфере ракетостроения. Его достижения, колоссальный опыт и глубокие знания получили высочайшую оценку руководства страны, — сказал гендиректор концерна Ян Новиков.

Владимир Светлов родился 16 апреля 1935 года в Москве. В 1958 году он окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана. В 1980 году ученый был удостоен государственной премии СССР за создание ракеты 5В55 для системы ПВО С-300П.

В апреле 2021 года скончался инженер лаборатории радиометрических спектрометрических исследований человека и окружающей среды Юрий Вакарин. Ему был 91 год. После аварии на Чернобыльской АЭС Вакарин принимал активное участие в ликвидации её последствий. Инженер участвовал в разработке так называемых "портативных установок СИЧ" — Счетчика Излучений Человека. Юрий Анатольевич поставлял эти установки в Чернобыль и измерял содержание радионуклидов у населения зоны загрязнения. За свой вклад он бы награждён Орденом Мужества.