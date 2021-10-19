Глава Амурской области Василий Орлов: Ситуацию с сельхозстрахованием на Дальнем Востоке необходимо менять

Василий Орлов ранее предложил пересмотреть условия страхования для сельхозпроизводителей. Предложения от Амурской области направлены в Минсельхоз РФ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока утвердил перечень поручений для правительства России. В том числе президент поручил пересмотреть условия сельхозстрахования для дальневосточных аграриев. Соответствующие предложения кабмин РФ при участии правительства Амурской области должен представить до 10 ноября.

«Подготовить при участии Правительства Амурской области и представить предложения, касающиеся совершенствования системы страхования сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе субсидирования на постоянной основе 80 процентов страховой премии при страховании имущественных интересов, связанных с риском утраты урожая сельскохозяйственных культур в результате ЧС природного характера», - говорится в поручении главы государства, опубликованном 18 октября на сайте Кремля.

С предложением пересмотреть условия страхования для сельхозпроизводителей ранее выступил губернатор Амурской области Василий Орлов. В этом году регион пережил паводок, оказавшийся самым масштабным за последние восемь лет. Его разрушительные последствия Приамурье продолжает ликвидировать до сих пор. Ущерб, нанесенный наводнением сельскому хозяйству области, составил 935 миллионов рублей. При этом многие производители-аграрии, потерявшие урожай, оказались не застрахованы.

- Учитывая паводковую ситуацию в Амурской области, аграрии должны четко понимать риски. Однако по ряду причин страхуют свои посевы сельхозтоваропроизводители неохотно. Эту ситуацию необходимо менять, - прокомментировал Василий Орлов поручение президента РФ. - Предложения от Амурской области, как именно с нашей точки зрения нужно изменить систему страхования с учетом дальневосточных реалий, ранее уже направили в Минсельхоз РФ.

Напомним, наводнение в Амурской области началось в июне, большая вода простояла в регионе почти три месяца. Уровень реки Амур в Благовещенске составлял 860 сантиметров - на 40 сантиметров выше, чем в 2013 году, когда регион также пережил сильное наводнение. Больше всего от паводка пострадали села Сергеевка, Марково и Игнатьево – дома в них стояли в воде по самые крыши. Всего наводнение пришло в 103 населенных пункта Приамурья и затронуло 1476 жилых домов.