Ростех построит на Кубани высокотехнологичные заводы по переработке мусора

Для решения вопросов обращения с твердыми коммунальными отходами краю необходимы новые современные производства. Об этом шла речь на рабочей встрече главы региона в Москве.

«Кубань – крупнейший курортный регион, где сегодня отдыхают жители всей страны. С начала года мы уже приняли порядка 16 млн человек. В летний сезон объемы мусора кратно возрастают, – отметил Вениамин Кондратьев. - Поэтому на первый план выходят вопросы его переработки. Существующим полигонам не под силу справляться с такими количеством. Нам необходимы современные перерабатывающие комплексы мощностью в 500 тысяч тонн отходов в год».

Сергей Чемезов отметил, что у компании накоплен опыт в этой сфере. Госкорпорация строит мусороперерабатывающие предприятия в Подмосковье и Татарстане.

«В отличие от полигонов сортировочные заводы позволяют 50% всего утилизируемого мусора использовать вторично. Это стекло, пластик, бумага. И даже продукты питания - из них делаем технический грунт, который используется для отсыпки газонов или рекультивации старых полигонов. У нас есть современные технологии, и мы готовы этим заниматься», – сказал Сергей Чемезов.

Глава региона подчеркнул, что создание современных комплексов – это вопрос, который необходимо решать незамедлительно.

«Я уверен в наших давних партнерских отношениях и надеюсь, что совместными усилиями мы решим вопрос. Мусоросортировка и переработка – это единственный современный и высокотехнологичный путь, который необходим ведущему курорту страны», – добавил Вениамин Кондратьев.

В настоящее время на территории Краснодарского края работает 11 лицензированных полигонов, 13 сортировочных комплексов, 11 предприятий перерабатывают вторичные материалы.