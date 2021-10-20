Киевский суд заочно арестовал экс-премьера Украины Азарова по обвинению в госизмене

Николай Азаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, которого подозревают в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц при заключении Харьковских соглашений. Об этом в среду, 20 октября, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).

Уточняется, что заочный арест дает право украинским правоохранителям начать процедуру экстрадиции экс-премьер

«Избрание Азарову заочного меры пресечения в виде содержания под стражей даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госбюро.

Напомним, 24 марта стало известно, что следователи Госбюро подозревают Азарову в госизмене за согласование в 2010 году Харьковских соглашений о размещении российского Черноморского флота на территории Крыма.