«Станет настоящим зверем»: Американцы восхищены российским беспилотником «Охотник»

Российский боевой БПЛА С-70 «Охотник» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский боевой беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» обладает широким набором возможностей и является одним из самых крупных в мире БПЛА, заявил военный обозреватель Брент Иствуд. По его мнению, разработка может представлять «большую проблему» для сил НАТО.

В статье для 19fortyfive эксперт перечислил достоинства «Охотника». В числе них Иствуд способность нести бомбы общим весом 2 тысячи тонн, управление которыми можно осуществлять с истребителя Су-57, а также максимальную скорость 1000 км/ч. Вес беспилотника, отмечает обозреватель, составляет порядка 20 тонн, и это делает его тяжелее некоторых истребителей. Также Иствуд выделил среди преимуществ «Охотника» возможности искусственного интеллекта, благодаря которым он может автономно маневрировать и указывать цели. Дальность удара БПЛА составляет до 6 тысяч километров, добавил эксперт.

«Охотник» – настоящий зверь…Возможно, он действительно сможет осуществлять раннее предупреждение с воздуха и помогать устанавливать цели для Су-57. Русские нацелены на создание пилотируемых и беспилотных военных технологий, и им следует отдать должное, если они смогут полностью интегрировать «Охотник» с Су-57», – подытожил Иствуд.

Как писал сайт kp.ru, ранее США обеспокоились темпами, которыми Россия ведет работы по БПЛА «Охотник-Б».

Напомним, в январе 2021 «Охотник» разбомбил цель на полигоне Ашулук.