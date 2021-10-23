Мессенджеры обяжут идентифицировать россиян по номеру телефона с 2022 года

С 2022 года мессенджеры обяжут идентифицировать россиян по номеру телефона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России признало утратившим силу постановление от 27 октября 2018 года о правилах идентификации пользователей в мессенджерах и опубликовало новый, аналогичный предыдущему документ. Он был размещен на интернет-портале правовой информации.

В постановлении говорится, что с марта 2021 года все работающие на территории России мессенджеры обязаны запрашивать у пользователей номер телефона. После этого они должны уточнить эту информацию у оператора связи. В течение 20 минут оператор должен подтвердить или опровергнуть достоверность номера. В зависимости от этого пользователю разрешат или запретят передачу сообщений.

В случае расторжения договора между абонентом и оператором или изменении сведений о пользователе оператор должен информировать об этом руководство приложения в течение суток. После этого должна быть проведена повторная идентификация пользователя.