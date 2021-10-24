Пожар произошел на борту контейнеровоза с химикатами около берегов Канады Фото: Кадр видео

Контейнеровоз Zim Kingston, перевозивший химикаты, загорелся у берегов на границе между Канадой и США.

Как передает телеканал Global News со ссылкой на заявление Береговой охраны США, возникшее пламя связано с двумя поврежденными контейнерами, в которых находились опасные вещества.

По информации телеканала, данное судно в минувший четверг, 21 октября, потеряло примерно 35-40 грузовых контейнеров в море недалеко от острова Ванкувер во время бури. Продолжающий гореть Zim Kingston поставили на якорь в проливе Хуан-де-Фука, расположенный между портами Порт-Анджелес (США) и Виктория (Канада).

«Береговая охрана приказала немедленно эвакуировать весь экипаж. На верхних палубах клубится дым», - говорится в сообщении одного из информационных порталов США в Twitter.

Уточняется, что на данный момент огонь распространился на несколько контейнеров с химическим веществом, которое при горении может привести к серьезным ожогам и повреждениям для глаз. Береговая охрана установила аварийную зону вокруг судна и сообщила, что оно выбрасывает токсичный газ.

С контейнеровоза эвакуировали 16 человек, а пятеро членов экипажа остались на борту. Сообщений о пострадавших пока не поступало.