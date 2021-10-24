Одиннадцать работ Пабло Пикассо проданы за 110 млн долларов Фото: REUTERS

Одиннадцать работ испанского художника Пабло Пикассо, которые свыше 20 лет выставлялись в отеле Лас-Вегаса, ушли с молотка почти за 110 миллионов долларов. Данная коллекция отражает более 50 лет творческой деятельности художника.

Полотна и другие объекты искусства, принадлежащие MGM Resorts, выставлялись в ресторане «Пикассо», расположенном в отеле «Белладжио». Картины были собраны бывшим владельцем отеля и американским миллиардером Стивом Винном. На торги выставили девять картин и два произведения из керамики.

Самым дорогим лотом стала картина 1938 года «Женщина в красно-оранжевом берете», на которой испанский художник изобразил свою музу и возлюбленную Марию-Терезу Вальтер. Полотно ушло с молотка за 40,5 миллиона долларов.

Почти двухметровую картина «Мужчина и ребенок» была продана за 24,4 млн миллиона долларов. Кроме того, на торгах выставлялся «Натюрморт с корзиной фруктов и цветами», который был написан Пикассо в 1942 году в оккупированном нацистами Париже. Его купили за 16,6 миллиона долларов.

Напомним, в конце июня в Греции спустя девять лет нашли картины Пикассо, а также Пита Мондриана, похищенные из крупнейшего греческого музея.