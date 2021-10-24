Бастрыкин дал высокую оценку работе следователей по делу об убийстве женщины в Орске

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин высоко оценил работу следователей по делу об убийстве и расчленении женщины в городе Орск Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Отмечается, что главе ведомства доложили, что следователям удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого в преступлении, его местонахождение и задержать мужчину.

- Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин дал высокую оценку совместной работе следователей, криминалистов СК России и оперативных сотрудников полиции, благодаря кропотливой работе которых в кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемого, — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Напомним, чемодан с женским телом без головы в Орске нашли накануне, 23 октября. Играющие дети обнаружили его около подъезда одного из жилых домов на улице Станиславского. На видеозаписи, которую обнародовали правоохранители, явственно видно, как некий злоумышленник ночью тащит мимо припаркованных во дворе машин большой темный предмет. Силовики задержали подозреваемого под утро, 24 октября. Он уже сознался в содеянном.