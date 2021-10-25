Талибы* приветствовали слова Путина о возможности исключить их из списка террористов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Захватившие в Афганистане власть талибы* приветствуют слова российского лидера Владимира Путина о возможности исключения радикального движения "Талибан"* из списка террористических организаций. Об этом заявил пресс-секретарь афганского МИД во временном правительстве Абдул Кахар Балхи.

- Мы приветствуем высказывания президента России по поводу исключения имен руководителей ИЭА из черного списка. Поскольку война подошла к концу, страны мира также должны внести позитивные изменения в свои подходы к Афганистану. Мы стремимся к хорошим отношениям с международным сообществом, - отметил Абдул Кахар Балхи на своей странице в Твиттере.

Ранее сообщалось, что Россия будет принимать решение об исключении талибов* из списка террористов в зависимости от их решений. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, уточнив, что Решение об исключении Талибана* из числа террористических движений должно приниматься на уровне ООН, и, по его словам, движение к этому идет.

*Запрещенная в России террористическая организация