Москвичей зовут на акцию по сбору вторсырья

Маршруты передвижения мобильных пунктов разработаны с учетом максимального охвата всех точек районного притяжения каждого округа. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

В ближайшую пятницу, 29 октября, в Москве стартует традиционная экологическая акция по приему «полезных» отходов. В этом году акция пройдет под лозунгом «РАЗ–ДВА–ТРИ: Раздели–Удвой–Потреби».

- Проект охватит почти все районы столицы, - рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - Горожане на специализированных мобильных пунктах приема помимо макулатуры, металла, стекла, пластика и тетра-пака смогут сдать ещё ненужную одежду, пришедшую в негодность электронику, отработанные батарейки, аккумуляторы и пластиковые крышечки. Принятое вторсырье в дальнейшем отправится на перерабатывающие предприятия, а одежда будет передана на благотворительность.

Маршруты передвижения мобильных пунктов разработаны с учетом максимального охвата всех точек районного притяжения каждого округа.

Во время акции участникам подробно расскажут о том, зачем необходимо сортировать бытовые отходы, объяснят отличия между перерабатываемыми и неперерабатываемыми отходами, правила подготовки вторичного сырья к сдаче и ответят на вопросы. Кроме того, на мобильных пунктах можно будет получить брошюру с правилами раздельного сбора отходов в Москве.

КСТАТИ

Принесенные на пункт в дни акции «полезные» отходы можно будет обменять на подарки. Среди них, например:

- многоразовые эко-сумки для тех, кто хочет отказаться от пластиковых пакетов;

- термокружки, которые можно использовать вместо одноразовых картонных и пластиковых стаканчиков;

- промо-коды для скачивания электронных книг для уменьшения использования бумажных носителей.

НА ЗАМЕТКУ

Расписание работы мобильных пунктов и правила подготовки «полезных» отходов к сдаче можно будет найти на портале акции - http://раздельно.москва. Сайт заработает в ближайшее время.

Сбор вторсырья продлится до 25 ноября 2021 года.

СПРАВКА «КП»

Программа по раздельному сбору мусора действует в Москве с 1 января 2020 года. В столичных дворах и около социальных учреждений появились более 22 тысяч контейнерных площадок. На них поставили 60 тысяч брендированных баков для отходов. На каждый из них нанесли поясняющие пиктограммы оранжевого цвета. Сбором и вывозом баков занимаются разные мусоровозы с отдельной цветовой маркировкой: синие - для вторсырья, серые - для смешанных отходов.