Россиян предупредили об опасности приложений об «Игре в кальмара»

Приложение, которое уже заблокировал Google Play, уже успели скачать около пяти тысяч пользователей Фото: Скриншот с видео

Эксперт по вредоносному ПО международного разработчика антивирусных решений компании ESET Лукаш Стефанко рассказал об угрозе, которую могут нести приложения, связанные с популярным корейским сериалом "Игра в кальмара". Об этом в понедельник, 25 октября 2021 года сообщает издание Lenta.ru.

Стефанко рассказал о вредоносном приложении под названием "Squid Game", которое предлагает поставить на заставку телефона картинку из сериала, но на самом деле подписывало пользователей на платные сервисы, перехватывало SMS-сообщения, список контактов и другую информацию, которая хранилась на устройстве.

Приложение, которое уже заблокировал Google Play, уже успели скачать около пяти тысяч пользователей. Эксперт предупредил, что официального приложения у нашумевшего сериала пока нет и призвал быть внимательными при скачивании новых программ.

Ранее сообщалось, что южнокорейский сериала "Игра в кальмара" посмотрели более 140 миллионов пользователей стримингового сервиса Netflix. Это больше половины зарегистрированных профилей на площадке, сообщает ФАН.