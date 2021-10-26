США инвестировали в Москву более 3 миллиардов долларов

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Московская экономика привлекательна для бизнеса из разных стран. Одним из крупнейших инвесторов для российской столицы сегодня становятся Соединенные Штаты Америки. Товарооборот между Москвой и США в этом году вырос почти на 50% по сравнению с прошлым. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва сегодня – одна из крупнейших городских экономик мира, - заявил заммэра. - Город обладает развитой транспортной и социальной инфраструктурой, высококачественными трудовыми и другими ресурсами, что привлекает бизнес, в том числе иностранный. Одним из крупных инвесторов российской столицы на ряду с Германией, Францией, Финляндией и Италией являются Соединенные Штаты Америки. Накопленные прямые иностранные инвестиции из этой страны по данным Центробанка на 1 апреля этого года составили 3,3 миллиарда долларов».

По его словам, растет и товарооборот между субъектами. В январе–августе 2021 года он составил 12,2 миллиарда долларов, что на 47% больше, чем за те же месяцы прошлого года. В том числе, объем экспорта увеличился на 68% и составил 5,3 миллиарда долларов. Импорт из Москвы в США за восемь месяцев этого года достиг 6,9 миллиарда долларов, превысив на 34% такой показатель за те же месяцы 2020-го.

Напомним, в Москве множество примеров локализации американских предприятий и офисов. К примеру, в столице работают заводы производителей безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo. Свои представительства в городе имеют фармацевтические компании Johnson & Johnson, Pfizer, работают такие IT-гиганты, как Apple, Google, Microsoft.

Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, московские власти развивают инновационную инфраструктуру, предлагают налоговые и финансовые преференции, используют разные механизмы государственно-частного партнерства. Например, заключают контракты жизненного цикла (КЖЦ).

«Один из ведущих американских производителей медицинского оборудования – GE Healthcare – стал победителем конкурсов на заключение с Москвой контрактов жизненного цикла, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - По ним город закупит, в частности, современные компьютерные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики и маммографические системы на сумму свыше 15 миллиардов рублей».