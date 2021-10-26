По инициативе Валерия Лимаренко создается Совет отцов Сахалинской области

Губернатор предложил создать в островном регионе общественную структуру, призванную укрепить семейные ценности и роль отца в воспитании детей. Идею активно поддержали сахалинские общественники, главы районов, депутаты, уполномоченный по правам ребенка Сахалинской области.

– В этом году по решению президента Владимира Путина впервые по всей России отметили День отца. Очень важно, что в нашей стране появился такой праздник. Это замечательный повод сказать спасибо нашим отцам и подчеркнуть их роль в обществе. Но, конечно же, внимание к вопросам семьи не должно ограничиваться одним днем. Поэтому я предлагаю создать Совет отцов Сахалинской области. Он объединит самых активных пап региона и будет решать вопросы поддержки семьи, воспитания детей, способствовать укреплению традиционных ценностей. Я лично готов возглавить этот совет. И приглашаю всех неравнодушных сахалинцев и курильчан присоединиться к его работе, – сказал Валерий Лимаренко.

В ближайшее время должен быть определен механизм формирования Совета отцов Сахалинской области. Предполагается, что часть членов будут назначены по представлению общественных организаций, областной Думы, региональных и муниципальных органов власти. Другую часть выберут сами сахалинцы и курильчане в ходе интернет-голосования.

В ряде российских субъектов уже успешно работают советы отцов. Например, в Москве активные папы проводят мероприятия в учебных заведениях, руководят кружками и спортивными секциями, активно участвуют в деятельности родительских комитетов школ, комиссий по делам несовершеннолетних.

Отцы оказывают помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Большое внимание уделяется неполным и приемным семьям. Совет занимается профилактикой правонарушений и патриотическим воспитанием молодежи, помогает школьникам определиться с будущей профессией. Также члены Совета организуют курсы и лекции для будущих пап.

Напомним, 4 октября Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового праздника – Дня отца. Он будет ежегодно отмечаться в третье воскресенье октября. Однако в прошлом году Сахалинская областная Дума приняла закон об учреждении регионального Дня отца, который празднуется в последнее воскресенье октября. По инициативе Валерия Лимаренко региональный праздник планируется сдвинуть на неделю, чтобы отмечать День отца вместе со всей Россией.