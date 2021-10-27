Доктор Мясников развеял популярный миф о красном мясе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Умеренное употребление красного мяса в пищу позволит избежать риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал российский врач, известный телеведущий, доктор Александр Мясников.

По его словам, до 2020 года "весь мир" считал, что красное мясо может вызвать болезни сердца.

- Перед самой пандемией коронавируса эксперты пересмотрели все те данные, которые годами накапливались про связь мяса и провоцирование им атеросклероза, - сказал врач в эфире телеканала "Россия 1". - В больших количествах мясо может увеличить риск онкологию кишечника. Про сердце мы теперь не столь уверены.

Также доктор призвал граждан следить за своим питанием и если и употреблять красное мясо, то умеренно, не чаще трех раз в неделю.