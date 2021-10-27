Следствие выдвинуло новую версию убийства рэпера Энди Картрайта

Энди Картрайта Фото: соцсети

В Санкт-Петербурге судмедэксперты продолжают выяснять причину смерти рэпера Александра Юшко, более известного как Энди Картрайта, расчлененное тело которого уже более года лежит в морге.

Жена рэпера Марина Кохал заявила, что застала мужа мертвым в комнате, когда тот писал новый трек, а рядом с ним был шприц. Она подумала, что ее муж скончался от передозировки, и решила сохранить добрую память о супруге, не сообщав о его пагубной привычке поклонникам. В итоге девушка расчленила тело на 15 частей и расфасовала его по мешкам, а спустя несколько дней заявила о смерти Энди Картрайта в полицию.

Следствие не верит в такую версию и считает, что это она убила рэпера. Мотивом назвала ревность. Следователи заявляют, что его жена тщательно спланировала убийство, вплоть до того, что постирала органы своего мужа в стиральной машинке.

Изначально следствие вменяло Марине Кохал убийство при помощи введения инсулинового препарата, однако позже специалисты нашли рану на животе у певца, полагая, что был удар ножом. Но и эта версия не подтвердилась.

Теперь следствие заказало новую экспертизу. Как передает «КП-Петербург», силовики поставили перед специалистами два основных вопроса. Во-первых, мог ли рэпер из-за инсулинового препарата впасть в кому или получить интоксикацию. Во-вторых, могла ли смерть наступить в коме, когда ему перекрыли дыхательные пути. Таким образом, следствие пытается узнать, не задушили ли его.

Следствие также собирается изучить психологическое состояние Кохал по ее сообщениям в соцсетях.

Новое заседания суда состоится 27 ноября.