СК РФ требует арестовать экс-главу "Автодора" Сергея Кельбаха

Сергей Кельбах. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Следственный комитет обратился в суд с ходатайством о заключении под стражу до 11 декабря 2021 года бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Ущерб от его действий оценивается в 2 млрд рублей.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря в отношении Кельбаха Сергея Валентиновича», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

В июле 2019 года следователи оценили ущерб от незаконных действий экс-главы «Автодора» в 2 млрд рублей. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о возбуждении уголовного дела из-за нарушений при строительстве ЦКАД, не уточнив тогда, о бывшем или действующем руководителе идет речь. Позже в компании отметили, что дело касается Кельбаха, покинувшего пост в феврале.

Следствие полагает, что в 2015 году Кельбах незаконно согласовал оплату банковской гарантии в размере 3,9 млн рублей, а через два года согласовал неправомерное предоставление компании дополнительного аванса в 2 млрд рублей, потратив на это средства Фонда национального благосостояния, предназначенного для строительства Центральной кольцевой автодороги.