Автолюбителям рассказали, какие штрафы в новом КоАП можно будет оплатить со скидкой

Юрист предположил, что шансом оплатить штраф дешевле воспользуются многие Фото: Евгения ГУСЕВА

Адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в беседе с изданием "Газета.ru" рассказал, что штрафы за превышение скорости, езду по обочине и разворот в неположенном месте можно будет оплатить со скидкой.

"Новая тактика взимания штрафов позволит минимизировать рост задолженностей граждан по оплате штрафов и исполнительных производств, сняв нагрузку со службы приставов. Ведь зачастую люди не платят штрафы не из-за нежелания, а из-за отсутствия материальной возможности. Думаю, шансом оплатить штраф дешевле воспользуются многие", - рассказал юрист.

RT сообщал, что в соответствии с новым проектом КоАП, разработанным Министерством юстиции России, водителя будут лишать прав на срок от одного года до полутора лет за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения.

Ранее в Подмосковном Минтрансе составили профиль пешеходов, чаще всего попадающих в ДТП со смертельным исходом.

"МТДИ Московской области, проанализировав дорожные аварии за прошлую осень, составило портрет погибшего пешехода. Это мужчина в возрасте от 40 до 65 лет, который переходит дорогу в неположенном месте вне населенного пункта", - цитирует ведомство интернет-издание "Подмосковье сегодня".