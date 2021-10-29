Авиакомпании США попросили госдеп обеспечить дополнительные полеты над Россией

Авиакомпании США призвали госдеп срочно добиться дополнительных прав на полеты над Россией Фото: REUTERS

Американские авиакомпании обратились в госдепартамент США с просьбой «срочно предпринять действия», чтобы обеспечить им право на дополнительные полеты в воздушном пространстве России с целью «удовлетворить потребности рынка», передает агентство Reuters.

«Многим авиакомпаниям США, учитывая потребности рынка, срочно требуются дополнительные права для пролета в воздушном пространстве России», - говорится в письме организации Airlines for America, которое она направила в госдеп.

Организация объединяет крупнейших пассажирских и грузовых американских авиаперевозчиков. В частности, в нее входят такие компании, как American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и другие.

В обращении указывается, что в противном случае авиакомпании будут вынуждены направлять свои самолеты по «альтернативным неэффективным маршрутам», что приводит к потере времени и штрафам за отставание от расписания, лишним техническим остановкам и чрезмерным выбросам CO2.