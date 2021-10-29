Кремль: Решения саммита G20 с участием Путина зафиксируют в итоговой декларации

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Риме с 30 по 31 октября. Фото: REUTERS

Ключевые решения саммита G20 в Риме, в котором в режиме видеоконференции примет участие российский лидер Владимир Путин, зафиксируют в итоговой декларации. Об этом говорится в анонсе мероприятия на сайте Кремля.

В числе вопросов, которые предстоит обсудить представителям "Большой двадцатки", проблема восстановления мировой экономики после пандемии, цифровая трансформация, изменения климата, защита окружающей среды и переход к низкоуглеродной экономике.

"Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", - уточняет пресс-служба Кремля.

Напомним, саммит "Большой двадцатки" состоится в итальянской столице в период 30–31 октября. Председательствующая в G20 Италия намерена задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану, среди которых США, Турция, Китай и Россия. Инициативу проведения саммита в связи с необходимости урегулирования ситуации в Афганистане поддержали Германия и Франция.