МВД: карабин и разрешение на имя депутата Рашкина нашли на месте незаконной охоты на лося

Депутат КПРФ Валерий Рашкин Фото: Евгения ГУСЕВА

В МВД сообщили, что на месте незаконной охоты на лося в Саратовской области были найдены охотничий карабин и разрешение на имя депутата КПРФ Валерия Рашкина.

В пятницу 29 октября, ночью, Рашкин с товарищем был задержан в лесу в Лысогорском районе. Ранее правоохранителям поступило сообщение о стрельбе в этом месте. В багажнике машины задержанного были найдены туша лося, топор и два ножа. СК взялся за расследование дела.

Недалеко от места разделки туши сотрудники полиции обнаружили два чехла от охотничьих ружей, в одном из которых находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором тренога и патроны.

"Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В.Ф.", - сообщается в Телеграм-канале МВД Медиа со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Саратовской области.

Как ранее писал сайт kp.ru, дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат КПРФ Валерий Рашкин, передано в следственный комитет РФ. Ранее оно находилось на рассмотрении в полиции.