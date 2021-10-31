Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в воскресенье, 31 октября, в населенном пункте Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого пострадало девять российских туристов. Об это сообщило Генеральное консульство России в Анталье.

Как уточняется, автобус перевозил в аэропорт группу из 12 российских туристов. По предварительным данным, предоставленным правоохранительными органами, водитель не справился с управлением и пересек разделительную линию, в результате чего автобус перевернулся, выскочив на встречную полосу.

«В результате ДТП пострадали 9 российских граждан. Все они с травмами различной тяжести доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания экстренной помощи… Сотрудник Генконсульства выехал на место происшествия и в медицинские учреждения для выяснения ситуации и состояния пострадавших», - говорится в сообщении диппредставительства.

Отмечается, что состояние троих пострадавших, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей. Водитель автобуса задержан до выяснения обстоятельств произошедшего.