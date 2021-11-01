Штраф за опасное вождение в России составит 3 тысячи рублей

За хамство на дороге планируют штрафовать Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Штраф за опасное вождение войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, заявила РИА Новости заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По ее словам, нарушителям придется заплатить три тысячи рублей.

"Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения, - констатировала Рукавишникова. - Они предложены в проекте нового КоАП".

Сенатор подчеркнула, что каждый водитель обязан уважать пешеходов и других участников движения.

Напомним, опасное вождение выражается в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.