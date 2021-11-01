Попова: о "супер-запретах" и ограничениях из-за пандемии в России речи не идет

Анна Попова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне должны соблюдать действующие меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, ни о каких «супер-запретах» и ограничениях речи не идет. Такое заявление в понедельник, 1 ноября, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«От перегибов [при принятии ограничительных мер] никто не застрахован, но когда я это говорила, как раз мы разрабатывали комплекс мер, которые сегодня и реализуются ... Собственно, о них я и говорила, но вовсе не о каких-то супер-запретах и об ограничениях», - заявила глава Роспотребнадзора, отвечая на вопрос о том, какие еще ограничения могут быть эффективными в борьбе с распространением COVID-19.

По словам Поповой, на сегодняшний день самое главное, «чтобы мы соблюдали то, что требуется». «Это несложно, но это нужно сделать», - отметила она.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что на сегодняшний день увеличилось число россиян, которые соблюдают масочный режим. Она также указа на то, что важным моментом остается контроль за теми, кто должен находиться на изоляции. «Ведь это же тоже совершенный факт, когда человек, которому положено быть в изоляции, позволял себе и выйти, и прогуляться и пообщаться, и так далее, что совершенно недопустимо, что он распространяет инфекцию», - добавила Попова.