Песков объяснил, что чиновники с высокими зарплатами не могут получить субсидию на жилье

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что чиновники с высокими заработными платами не могут получить субсидию на жилье.

Ранее в СМИ появилась информация, что 650 российских чиновников получили субсидию, имея при этом дорогую недвижимость. Согласно постановлению «О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения» 2009 года, такая помощь должна предоставляться тем госслужащим, которые переехали по работе в другой регион и не имеют там жилья.

- Здесь не верна сама постановка вопроса. Действительно, есть чиновники, которые обладают такими средствами, но такие чиновники просто не могут пользоваться такими программами поддержки, — сообщил пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Песков добавил, что поддержка оказывается тем госслужащим, которые не имеют возможности приобрести жилье без помощи. Говоря о публикации в СМИ, он сообщил, что не знаком со статьей, и ему необходимо прочесть ее, прежде чем комментировать.