В Объединении автоперевозчиков выступили против введения QR-кодов на транспорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России могут ввести QR-коды для поездок на общественном транспорте. В Объединении автопассажирский перевозчиков не поддерживают инициативу, так как она может ударить по официальным перевозчикам и спровоцировать рост теневого рынка.

Такую позицию высказала директор Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова. Помимо всего прочего, сложности могут возникнуть с проверкой QR-кодов.

- Сейчас водитель междугородних рейсов общается с пассажирами минимальное количество времени. Если же нужно будет проверять QR-коды, то кроме него это делать некому. И проверка у каждого человека паспорта и QR-кода займет гораздо больше времени, - комментирует Ракулова NEWS.ru

Она убеждена, что введение подобных ограничений станет драйвером для развития нелегальных перевозок.

Начнет расти спрос на частные перевозки, начнут процветать сервисы, которые стыкуют пассажира и перевозчика.

- Если человеку нужно попасть в другой регион, он поедет на BlaBlaCar. Сервис будет процветать, мы французской компании сделаем многомиллионную прибыль, - возмутилась собеседница издания.

QR-код — это особый тип штрихкода. Он позволяет быстро распознать информацию с помощью системы сканирования. QR-код присваивают сертификатам о вакцинации и перенесенном COVID-19, а также результатам ПЦР-теста. Он содержит идентификатор документа и ссылку на страницу его проверки.

Электронный сертификат присваивается после перенесенного COVID-19 или пройденной вакцинации. Пока вакцинация - это единственный способ сформировать коллективный иммунитет и противостоять болезни.

Вирусолог Анатолий Альтштей уверен, что ограничительные меры нужно ужесточать. Он уверен,что только создание неудобных условий для непривитых граждан толкнет их на прохождение вакцинации, сообщает Пятый канал.

Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников также выступает за вакцинацию. Он перечислил места, где существует повышенный риск заражения коронавирусом.

- Угрозу представляет транспорт, если люди в нем находятся без масок. Я бы его поставил на первое место в плане риска заболеть, - сказал ученый "Москве 24".