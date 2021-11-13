Владимир Путин поздравил победителей конкурса «Большая перемена»

Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к финалистам конкурса "Большая перемена" из резиденции Ново-Огарево. Фото: Михаил Метцель/ТАСС.

В Международном детском центре «Артек» завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена». Его победителями в 2021 году стали 600 школьников из разных регионов страны. К участникам конкурса обратился президент Владимир Путин. Глава государства поздравил победителей конкурса и пожелал им успехов и новых побед в жизни. Президент подчеркнул, что конкурс «Большая перемена» - это сообщество единомышленников, объединяющее молодых людей по всей России.

- Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться: «Большая перемена» – гораздо больше, чем просто конкурс: это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни, - говорится в обращении главы государства, опубликованном 13 ноября на сайте Кремля.

Президент напомнил, что «Большая перемена» проходит в «Артеке» уже второй год подряд. Конкурс постоянно меняется: появляются новые направления и соревнования.

- «Большая перемена» развивается, в том числе благодаря вашим идеям и предложениям. Так, в конкурсе появляются новые направления, создаются региональные команды, а в начале этого года стартовала волонтёрская акция «Добрая суббота». И это здорово, когда можно не только участвовать в интересном, нужном деле, а быть его активным соавтором, - убежден президент России.

Глава государства отметил, что для многих ребят «Большая перемена» станет ступенькой в будущую профессию. Конкурс помогает тысячам школьников реализовать свой потенциал и получить бесценный опыт общения с наставниками и сверстниками из разных уголков России.

- У вас сейчас есть все возможности для того, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности. И это очень важно, ведь достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны. Такие успехи, уверен, непременно будут, а опыт, который даёт участие в «Большой перемене», послужит для них твёрдой опорой, - подчеркнул Владимир Путин. - Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно для того, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи: это вера в себя, желание всегда двигаться вперёд, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку.

«Большая перемена» - один из флагманских проектов автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». В этом году в конкурсе приняли участие более 2,5 миллионов школьников. Финал «Большой перемены» проходит в «Артеке» с 9 по 13 ноября. Лучших среди финалистов выявили по результатам решения кейсовых заданий и защиты проектов. Старшеклассники выполняли задания по четырем направлениям: искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество. Победители конкурса «Большая перемена» среди учеников 11-х классов получат по 1 миллиону рублей на образование, а ученики 9-10-х классов - по 200 тысяч рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.