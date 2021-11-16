Врио вице-губернатора Владимирской области задержан по делу о взятке

Правоохранительные органы задержали временно исполняющего вице-губернатора Владимирской области Фото: Иван ВИСЛОВ

В понедельник, 15 ноября, правоохранительные органы задержали временно исполняющего вице-губернатора Владимирской области. По информации некоторых российских изданий, Григорий Вишневский задержан в рамках расследования уголовного дела о взятке.

«Врио вице-губернатора задержан, в администрации области прошли следственные действия», - сообщил ТАСС неназванный источник во властных структурах региона.

Отмечается, что задержание чиновника связано с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего главы Владимирской области Владимира Сипягина, который в начале октября 2021 года оставил пост губернатора в связи с переходом на работу депутатом Госдумы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Григорий Вишневский был назначен врио вице-губернатора Владимирской области по социальному развитию 18 марта, он курирует региональные департаменты образования, культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики и общественных проектов.