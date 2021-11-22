Из общественного транспорта в Казани высадили почти 800 человек без QR-кодов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Казани из общественного транспорта высадили почти 800 человек, у которых не было при себе QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщило МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, с понедельника, 22 ноября, в республике действует запрет на проезд в городском, пригородном, а также межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации, перенесенной болезни или справки о медотводе.

«На 11:30 из трамваев и троллейбусов было высажено 786 человек. Двух пассажиров забрала полиция, еще 18 не дождались сотрудников и самостоятельно вышли из подвижного состава», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram ведомства.

Сообщается, что из метро «трех конфликтных пассажиров передали полиции», а 126 человек хотели пройти без QR-кода, при этом недействительные коды были у 11 граждан, с истекшим сроком - у семи человек, а 96 пассажиров хотели пройти по справкам с вакциной первого компонента.