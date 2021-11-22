Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 15:36

Из общественного транспорта в Казани высадили почти 800 человек без QR-кодов

В республике действует запрет на проезд в транспорте без QR-кодов о вакцинации
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Из общественного транспорта в Казани высадили почти 800 человек без QR-кодов

Из общественного транспорта в Казани высадили почти 800 человек без QR-кодов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Казани из общественного транспорта высадили почти 800 человек, у которых не было при себе QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщило МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, с понедельника, 22 ноября, в республике действует запрет на проезд в городском, пригородном, а также межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации, перенесенной болезни или справки о медотводе.

«На 11:30 из трамваев и троллейбусов было высажено 786 человек. Двух пассажиров забрала полиция, еще 18 не дождались сотрудников и самостоятельно вышли из подвижного состава», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram ведомства.

Сообщается, что из метро «трех конфликтных пассажиров передали полиции», а 126 человек хотели пройти без QR-кода, при этом недействительные коды были у 11 граждан, с истекшим сроком - у семи человек, а 96 пассажиров хотели пройти по справкам с вакциной первого компонента.