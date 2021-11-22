Депутат Госдумы Бурматов предложил способ борьбы с мошенниками в ветеринарии

Сегодня очень легко нарваться на мошенников-ветеринаров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Госдуме обратили внимание на участившиеся случаи мошенничества в ветеринарном бизнесе. Первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил способ решения данной проблемы.

Парламентарий уверен, что отмена лицензирования оказания платных услуг ветеринарии, которое произошло в 2005 году, стало спусковым механизмом для мошенников. В отрасли начались проблемы.

Владимир Бурматов подчеркивает, что с указанной даты мошенникам даже не пришлось заботиться о белом халате и специальном автомобиле.

- Сегодня вообще непонятно, кто такой ветеринар. Я лично знаю примеры, когда у людей, которые являются практикующими ветеринарами, нет даже среднего специального образования в этой сфере, не говоря уже о высшем, - рассуждает депутат.

Он предлагает вернуть обязательное лицензирование ветеринарной деятельности, но и это только частично решит проблему.

Помимо этого, парламентарий считает, что нужно создать публичный реестр ветеринарных врачей. Для людей это было бы информативнее лицензирования.

- Никаких барьеров для бизнеса — можешь открывать клинику, но ветеринарам необходимо зарегистрироваться в этом реестре, указать образование, повышение квалификации, опыт работы, послужной список и так далее. И это также стоит сделать на базе СРО, - пояснил парламентарий "Ридусу".