Глава Амурской Василий Орлов: «Нужны дополнительные меры по мотивации жителей старше 60 лет пройти вакцинацию от COVID-19»

Ежедневно прививку против коронавирусной инфекции в Приамурье делают более 6 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области вакцинацию от COVID-19 прошли 58,9% жителей области. Ежедневно прививку против коронавирусной инфекции делают более 6 тысяч человек. Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения региона. Глава области Василий Орлов подчеркнул, что в регионе хорошо налажена работа по вакцинации трудоспособного населения, но нужно более активно вовлекать в прививочную кампанию людей старшего поколения. Губернатор поручил разработать дополнительные меры, которые помогут привлечь жителей старше 60 лет в пункты вакцинации.

- Нужно изучить опыт других регионов в данном направлении. Мы открываем мобильные пункты повсеместно, в том числе выездная бригада начала работать в Пенсионном фонде - это хорошо, но данных мер недостаточно. Нужны дополнительные способы мотивации жителей области старше 60 лет. Напомню, именно в этой возрастной группе наиболее высокие риски по смертности от COVID-19, - отметил Василий Орлов.

По данным регионального Минздрава, темпы вакцинации по всей области растут. В Приамурье имеется достаточный запас вакцины против COVID-19 четырех видов – около 117 тысяч доз. Всего в регион поступило более 486 тысяч доз вакцины от COVID-19. В ближайшее время в Приамурье доставят еще три тысячи доз «ГамКовидВака» и около пяти тысяч доз «ЭпиВакКороны». Амурчане также активно вакцинируются от гриппа: прививку сделали более 317 тысяч человек (это 67,1% от плана).

Лидерами по вакцинации от COVID-19 являются Селемджинский район (в нем привилось почти 100% населения), Шимановский и Белогорский районы (в каждом из них прививку сделали 80% жителей). Немного отстает вакцинация в Благовещенске, Константиновском, Тамбовском, Архаринском и Мазановском районах.

Ранее глава Приамурья прокомментировал сроки возможной отмены QR кодов. По словам Василия Орлова, коронавирусные ограничения в Амурской области могут быть смягчены к концу 2021 года, но только при условии высоких темпов вакцинации. Губернатор отметил, что в области сохраняется сложная ситуация по коронавирусу, и единственный способ снизить заболеваемость – это массовая вакцинация.

- Сейчас темпы вакцинации в регионе неплохие, - рассказал Василий Орлов. - Очень рассчитываю, что до Нового года мы сможем выйти на приемлемый уровень в 80%. В этом случае можно будет поговорить о смягчении ряда ограничений. Поверьте, нам они не нравятся ничуть не меньше, чем бизнесу. Однако на сегодняшний день об этом говорить рано. Достигнутым темпам вакцинации во многом способствовали QR-коды, которые были введены на территории области. Поэтому QR-коды мы отменять не будем.