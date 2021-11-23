Опрос: почти половина россиян отказались от занятий спортом после пандемии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики компании-производителя спортивного оборудования Hasttings провели опрос среди тысячи человек со всей России и выяснили, что 48,7% отказались от привычных занятий спортом во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 23 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

"Несмотря на то, что за время карантина цены на спортивное оборудование выросли на 50%, за последние 2 года спрос на домашние тренажеры увеличился почти вдвое", - пояснил генеральный директор Hasttings Дмитрий Ворончихин.

Специалисты отметили, что 21,8% участников опроса теперь тренируются дома, еще 9,9% занимаются спортом на спортивных площадках. При этом, 8,2% респондентов ревакцинировались, чтобы посещать спортивные залы.

Ранее стало известно, что 21% граждан спасаются на работе занятием спортом. По их словам, физические нагрузки помогают укрепить нервную систему, передает ОТР.

Российские артисты, певцы и блогеры также рассказывали, как им удается бороться с коронавирусом и сезонными простудами. Так, балерина Анастасия Волочкова закаляет иммунитет, блогер Саша Стоун пьет витамины и много спит, а певица Анжелика Пушнова подбадривает себя положительными эмоциями, передает телеканал "360".