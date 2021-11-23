Юрий Лоза отсудил у «Первого канала» миллион рублей за кавер песни «Плот» на шоу «Голос» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Московский городской суд постановил взыскать с «Первого канала» миллион рублей по иску певца Юрия Лозы, которому не понравилось исполнение его хита «Плот» на шоу «Голос». Иск артиста был удовлетворен частично – певец требовал взыскать 5 миллионов рублей.

«Суд удовлетворил требования истца частично, взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 миллион рублей и судебные расходы, в остальной части отказать», – сообщается в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

Как писал сайт kp.ru, в мае Лоза подал к «Первому каналу» иск «О защите авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». Артист потребовал четыре 4 миллиона рублей за нарушение авторских прав и миллион рублей – за причинение морального вреда. По словам певца, «Первый канал» не спрашивал у него разрешения на использование фрагмента песни, зная, что автор хита категорически против этого.