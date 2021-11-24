Новая Зеландия откроет границы для вакцинированных туристов 30 апреля 2022 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Полностью вакцинированные от коронавируса граждане Новой Зеландии смогут въезжать в страну из Австралии без карантина с 17 января следующего года, а иностранцы с двухкратной прививкой смогут посещать остров с 30 апреля 2022 года. Об этом в среду, 24 ноября, заявил министр ответных мер по COVID-19 Крис Хипкинз, слова которого опубликованы на сайте правительства.

Как уточняется, привитые двумя компонентами вакцины от коронавируса обладатели новозеландских виз и граждане Австралии смогут прибывать в Новую Зеландию без карантина с 13 февраля 2022 года, а с 30 апреля страна откроет свои границы для полностью вакцинированных туристов со всего мира.

При этом, как сообщил Хипкинз, полностью вакцинированным туристам все равно будет необходимо представить отрицательный результат теста на коронавирус перед полетом, а также подтверждение вакцинации и задекларировать историю своих поездок, а в Новой Зеландии ему спустя сутки после прилета придется пройти повторное тестирование и принять меры к самоизоляции на семь дней, после чего опять сдать тест на COVID-19.

«Сохранение требования об обязательном семидневном периоде изоляции является важным элементом сохранения безопасности сообщества, однако это требование, как и другие, будет периодически пересматриваться с учетом риска, создаваемого путешественниками», - отметил глава ведомства.

На сегодняшний день в Новой Зеландии зарегистрировано 10 609 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5 533 заболевших, а жертвами инфекции стали 40 человек.